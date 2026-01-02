Ricoverata a Padova per influenza 12enne muore per polmonite fulminante in 4 giorni | Siamo sconvolti

Una ragazza di 12 anni è deceduta a Padova a causa di una polmonite fulminante, che si è sviluppata in pochi giorni nonostante le cure. La famiglia e la comunità sono profondamente colpite da questa perdita improvvisa. L’episodio evidenzia l’importanza di monitorare tempestivamente i sintomi influenzali e di rivolgersi prontamente ai servizi sanitari.

Una bambina di 12 anni è morta a Padova per una polmonite fulminante dopo essere stata ricoverata in ospedale prima di Capodanno. Il sindaco: "Era una ragazzina conosciuta e molto apprezzata, tanto riservata quanto educata". Padova, muore a 12 anni per una polmonite fulminante: Azzurra Breda era ricoverata da tre giorni per una brutta influenza. «Siamo sconvolti»; Ricoverata a Padova per influenza, 12enne muore per polmonite fulminante in 4 giorni: Siamo sconvolti; Una polmonite si porta via Azzurra, 12 anni; Muore per una polmonite fulminante a 12 anni, ma Azzurra Breda era ricoverata per influenza. Azzurra Breda, 12enne morta per polmonite fulminante/ Padova, situazione degenerata in 72 ore - Azzurra Breda, 12enne morta per polmonite fulminante: la ragazzina di Padova era stata ricoverata in ospedale il 28 dicembre scorso ... ilsussidiario.net

Padova, muore a 12 anni per una polmonite fulminante: Azzurra Breda era ricoverata da tre giorni per una brutta influenza. «Siamo sconvolti» - La ragazzina abitava a Sant’Angelo di Piove, il Comune sospende la festa della befana in segno di lutto. msn.com

Casi di polmonite in aumento, a Padova 6 su 18 ricoveri sono per l'infezione dei polmoni - Nei reparti di terapia semi intensiva e intensiva dell’unità di Fisiopatologia respiratoria dell’ ospedale di Padova su 18 ricoveri 6 riguardano polmoniti conseguenza dell’influenza stagionale. rainews.it

La piccola Azzurra era stata portata d'urgenza dai genitori al pronto soccorso pediatrico dell'Azienda Ospedale-Università di Padova la notte del 31 dicembre: ricoverata in terapia intensiva, si è spenta nella notte di Capodanno - facebook.com facebook

Padova, muore a 12 anni per polmonite fulminante: era ricoverata da 3 giorni per un'influenza x.com

