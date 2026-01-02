Ricoverata a Padova per influenza 12enne muore per polmonite fulminante in 4 giorni | Siamo sconvolti

Una ragazza di 12 anni è deceduta a Padova a causa di una grave polmonite fulminante, sviluppatasi in pochi giorni. La giovane era stata ricoverata in ospedale prima di Capodanno per influenza, ma la condizione si è aggravata rapidamente. La notizia ha suscitato grande dolore e sorpresa tra familiari e comunità, evidenziando l’importanza di monitorare con attenzione i sintomi influenzali nei giovani.

La piccola Azzurra era stata portata d'urgenza dai genitori al pronto soccorso pediatrico dell'Azienda Ospedale-Università di Padova la notte del 31 dicembre: ricoverata in terapia intensiva, si è spenta nella notte di Capodanno - facebook.com facebook

