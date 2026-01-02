Ricordo di una notte Anticipazioni | Mahir e Canfeza travolti da segreti!

Il ritorno di Mahir riaccende misteri sepolti e sentimenti pericolosi. Canfeza è pronta a ribellarsi: cosa nasconde davvero il passato? Non era previsto che tornare a Denizli scatenasse un terremoto interiore. Per Mahir doveva essere solo un viaggio di lavoro, una missione di verità. Ma qualcosa si rompe nel momento esatto in cui incrocia lo sguardo di Canfeza. Da quel momento, ogni tentativo di tornare alla normalità si scontra con un pensiero fisso che si insinua, inarrestabile. Lei. E mentre lui tenta di ignorare il battito accelerato che sente ogni volta che la rivede, una forza più potente lo richiama al motivo originale del suo ritorno: la morte del padre, rimasta senza giustizia per vent’anni. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

