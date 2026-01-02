Ricordi Luis Figo e la testa di maiale? Il tecnico dell’Espanyol dice che il Barcellona ha torto nell’evidenziare le preoccupazioni dei tifosi prima del ritorno di Joan Garcia

Il tecnico dell’Espanyol, Manolo Gonzalez, ha commentato le recenti polemiche tra Barcellona e tifosi riguardo al ritorno di Joan Garcia. Gonzalez sostiene che l’Espanyol non deve essere giudicato dall’etichetta dei tifosi del Barcellona e che le preoccupazioni della tifoseria sono legittime, ma non rappresentano un problema per la squadra. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due club in vista dell’incontro di domani allo stadio RCDE.

