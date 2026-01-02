Ricordi Luis Figo e la testa di maiale? Il tecnico dell’Espanyol dice che il Barcellona ha torto nell’evidenziare le preoccupazioni dei tifosi prima del ritorno di Joan Garcia
Il tecnico dell’Espanyol, Manolo Gonzalez, ha commentato le recenti polemiche tra Barcellona e tifosi riguardo al ritorno di Joan Garcia. Gonzalez sostiene che l’Espanyol non deve essere giudicato dall’etichetta dei tifosi del Barcellona e che le preoccupazioni della tifoseria sono legittime, ma non rappresentano un problema per la squadra. La vicenda si inserisce nel contesto delle tensioni tra i due club in vista dell’incontro di domani allo stadio RCDE.
Manolo Gonzalez afferma che l'Espanyol non prenderà lezioni sull'etichetta dei tifosi dal Barcellona in vista dell'attesissimo ritorno di Joan Garcia allo stadio RCDE domani. Il portiere Garcia è diventato il primo giocatore in 31 anni a trasferirsi dall'Espanyol al Barcellona la scorsa estate, scatenando una reazione ostile da parte dei tifosi del suo ex club. L'ex presidente dell'Espanyol Joan Collett ha addirittura affermato che il 24enne è "andato con il mostro" trasferendosi al Camp Nou. Garcia farà il suo primo ritorno al suo vecchio terreno di gioco quando la Liga riprenderà dopo una breve pausa natalizia questo fine settimana.
