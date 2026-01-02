Riccardo Magrini | Vuelta ormai più importante del Giro Amadio può sorprendere da ct Ganna? Spero che…

Il Giro d’Italia, quest’anno, potrebbe vedere una partecipazione ridotta di grandi nomi, con giovani talenti italiani pronti a emergere. Nel contesto di un calendario internazionale in evoluzione, la Vuelta si conferma come una delle corse più rilevanti nel panorama mondiale. Tra aspettative e sorprese, si affacciano nuovi protagonisti e strategie, mentre gli occhi sono puntati sulle possibilità di recupero e crescita di alcuni dei principali atleti italiani e internazionali.

Un Giro d’Italia che, salvo sorprese, dovrà fare a meno di molti dei grandi nomi che hanno dominato la scena negli ultimi anni, giovani italiani da accompagnare nella crescita senza bruciare le tappe, un calendario internazionale che cambia volto e una Vuelta sempre più centrale nello scenario mondiale. È questo il contesto in cui Riccardo Magrini, apprezzata voce tecnica di Eurosport, analizza senza filtri lo stato del ciclismo attuale, tra scelte tecniche, prospettive future e qualche critica costruttiva. Il suo è lo sguardo di chi conosce profondamente il gruppo, ne legge le dinamiche interne e non ha timore di sottolineare come oggi la Corsa Rosa debba interrogarsi sul proprio ruolo e sulla propria attrattività rispetto agli altri Grandi Giri, anche alla luce dei percorsi e delle strategie delle squadre. 🔗 Leggi su Oasport.it

