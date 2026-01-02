Riapertura cave dismesse sale la protesta | Danno che scende a valle

Le cave dismesse nelle Apuane stanno riaprendo, suscitando preoccupazioni tra le comunità locali. Il comitato Ugo Pisa evidenzia come questa riapertura possa causare un impatto negativo anche a Massa, con conseguenze ambientali ed economiche che si fanno sentire lungo la valle. La questione solleva il dibattito sulla gestione delle risorse e sulla tutela del territorio, richiedendo un’attenta valutazione delle implicazioni a lungo termine.

Massa, 2 gennaio 2026 – "Cave riaperte sulle Apuane: un danno che scende fino a Massa" Lo scrive il comitato Ugo Pisa. "La riapertura di cave dismesse da decenni nel comune di Vagli di Sotto, all'interno del Parco regionale delle Alpi Apuane, solleva interrogativi che vanno ben oltre i confini dei comuni interessati. Le autorizzazioni concesse (come risulta dall'atto autorizzativo del Parco regionale delle Alpi Apuane) per siti che nel tempo si erano completamente rinaturalizzati appaiono in netto contrasto con lo stato ambientale già compromesso dell'area e con gli effetti documentati sui corsi d'acqua a valle". Riapertura cave dismesse, sale la protesta: "Danno che scende a valle". Il Comune a trazione leghista riapre 7 cave di marmo. Rabbia degli ambientalisti: "Invitiamo i turisti nella natura? Pare di essere nel cantiere Tav" - Il Comune guidato dalla giunta leghista autorizza 3,3 milioni di metri cubi di nuova escavazione in zone rinaturalizzate del Parco

