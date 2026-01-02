Resident Evil 4 un video mostra un livello rimosso da Capcom con Ashley protagonista

Un nuovo video ha svelato un livello inedito di Resident Evil 4, originariamente sviluppato da Capcom ma successivamente escluso dalla versione definitiva. Questa scoperta offre uno sguardo interessante sul processo di produzione del gioco e su alcune delle scelte creative fatte durante lo sviluppo. Il contenuto, ora visibile al pubblico, permette di approfondire ulteriormente l’universo di Resident Evil 4 e le sue evoluzioni.

Un recente video ha riportato alla luce un contenuto inedito di Resident Evil 4: un livello rimosso da Capcom prima dell'uscita finale del gioco. Si tratta di un vero e proprio prologo interattivo, indicato come " Capitolo 0 ", che avrebbe messo Ashley Graham al centro della scena, con il filmato che mostra ciò che resta di questa sezione iniziale, ricostruita a partire da asset e file ancora presenti nei dati di gioco. Questa scoperta offre quindi uno sguardo inedito sulle scelte di sviluppo del celebre survival horror. Secondo quanto emerso, il livello avrebbe raccontato l'arrivo di Ashley nel villaggio all'inizio della storia, anticipando gli eventi che poi coinvolgono Leon.

