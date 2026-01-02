Il Liverpool ha interrotto la sua serie di quattro vittorie consecutive in tutte le competizioni, pareggiando contro il Leeds United ad Anfield in Premier League. La partita, giocata il 1° gennaio 2026, si è conclusa senza reti, influenzando la classifica e i risultati recenti della squadra. Questa partita rappresenta un momento di riflessione per i Reds, che cercano di ritrovare continuità nel campionato.

2026-01-01 21:29:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: La serie di quattro vittorie consecutive del Liverpool in tutte le competizioni si è interrotta con uno stallo poco ispirato contro il Leeds United in Premier League ad Anfield, perdendo punti contro la squadra promossa per la seconda volta in meno di un mese. I campioni in carica hanno dominato il possesso palla e la quota di occasioni da gol nella prima partita del 2026 per entrambe le squadre, salvo poi mancare ripetutamente un tocco spietato sotto porta. Hugo Ekitike ha avuto diverse buone occasioni, indirizzando improbabilmente il cross di Jeremie Frimpong in direzione dell’ala di casa quando l’attaccante era ben posizionato sotto porta nel primo tempo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Report, risultato, gol in Premier League

