Le reliquie del Natale rappresentano testimonianze storiche e spirituali di grande valore. Tra queste, quella del Santissimo Prepuzio di Gesù Cristo, documentata sin dal 1802 a Roma, ha suscitato interesse e riflessione. Questo testo analizza il contesto storico e religioso di questa reliquia, offrendo un approfondimento sobrio e accurato su un elemento che fa parte della tradizione cristiana e delle sue testimonianze materiali.

José Luis Alonso Ponga* “Del Santissimo Prepuzio di Nostro Signore Gesù Cristo”¹ Nel 1802 a Roma fu pubblicata, naturalmente con approvazione ecclesiastica, una “Narrazione critico-storica della Reliquia preziosissima del Santissimo Prepuzio di N. S. Gesù Cristo. Che si venera nella chiesa parrocchiale di Calcata.” ristampata per ordine e con il supporto di Cesare Sinibaldi Gambalunga, che allora era signore di quella terra. Il libro fu scritto per attrarre pellegrini e, allo stesso tempo, risolvere una lunga polemica sulla veridicità della reliquia. Perché non si tratta di un frammento qualsiasi, ma di una piccola parte della divina carne del nostro Signore Gesù Cristo, secondo le parole dell’autore del testo, del quale, tra l’altro, non si conosce il nome. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

