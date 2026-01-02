Regione Roberto Fico | Giunta nessun Cencelli Piena sintonia con i partiti trasporti | presto la svolta

La regione annuncia la nomina della nuova giunta guidata da Roberto Fico, nata a San Silvestro. A due giorni dalla prima seduta del Consiglio, Fico sottolinea l’assenza di accordi di tipo Cencelli, garantendo invece una piena sintonia con i partiti. Tra le priorità, i trasporti, per i quali si prevede a breve una svolta concreta.

Nasce a San Silvestro la giunta di Roberto Fico. A 48 ore dalla prima seduta del nuovo Consiglio, in cui si era presentato ancora senza esecutivo. «Siamo pronti per lavorare al servizio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Regione, Roberto Fico: «Giunta, nessun Cencelli. Piena sintonia con i partiti, trasporti: presto la svolta» Leggi anche: Roberto Fico rinvia la giunta: 8 partiti litigano per 10 poltrone Leggi anche: La giunta di Roberto Fico in Regione Campania: tutti i nomi in corsa, deleghe chiave e subentri Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Campania, Roberto Fico nomina la Giunta di Regione: ecco i nomi; Fico nomina la Giunta regionale della Campania. Dentro anche il vice di De Luca Bonavitacola; Roberto Fico annuncia la nuova giunta della Campania, l’uomo di De Luca tra i protagonisti; Il presidente Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale. Regione, Roberto Fico: «Giunta, nessun Cencelli. Piena sintonia con i partiti, trasporti: presto la svolta» - A 48 ore dalla prima seduta del nuovo Consiglio, in cui si era presentato ancora senza esecutivo. ilmattino.it

Campania, Roberto Fico nomina la Giunta di Regione: ecco i nomi - Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. tg24.sky.it

Giunta regionale Campania, Fico ha la lista di assessori e deleghe: fra qualche ora l’annuncio - La giunta Fico arriva agli sgoccioli del 2025: definita la lista, giornata lunga di trattativa per le deleghe ma gli accordi ci sono (almeno per ora) ... fanpage.it

Lettera aperta di Lidia Vescio indirizzata al Presidente della Regione Roberto Occhiuto in merito alla grave emergenza idrica che sta interessando numerosi comuni della provincia - facebook.com facebook

Roberto Fico, nel suo primo intervento da nuovo Presidente della Regione Campania, ha annunciato il ritiro della querela contro #Report sui dati della sanità. Una scelta che segna una netta discontinuità con la precedente amministrazione, che aveva promos x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.