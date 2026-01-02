Regione Roberto Fico | Giunta nessun Cencelli Piena sintonia con i partiti trasporti | presto la svolta

Da ilmattino.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La regione annuncia la nomina della nuova giunta guidata da Roberto Fico, nata a San Silvestro. A due giorni dalla prima seduta del Consiglio, Fico sottolinea l’assenza di accordi di tipo Cencelli, garantendo invece una piena sintonia con i partiti. Tra le priorità, i trasporti, per i quali si prevede a breve una svolta concreta.

Nasce a San Silvestro la giunta di Roberto Fico. A 48 ore dalla prima seduta del nuovo Consiglio, in cui si era presentato ancora senza esecutivo. «Siamo pronti per lavorare al servizio. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

regione roberto fico giunta nessun cencelli piena sintonia con i partiti trasporti presto la svolta

© Ilmattino.it - Regione, Roberto Fico: «Giunta, nessun Cencelli. Piena sintonia con i partiti, trasporti: presto la svolta»

Leggi anche: Roberto Fico rinvia la giunta: 8 partiti litigano per 10 poltrone

Leggi anche: La giunta di Roberto Fico in Regione Campania: tutti i nomi in corsa, deleghe chiave e subentri

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Campania, Roberto Fico nomina la Giunta di Regione: ecco i nomi; Fico nomina la Giunta regionale della Campania. Dentro anche il vice di De Luca Bonavitacola; Roberto Fico annuncia la nuova giunta della Campania, l’uomo di De Luca tra i protagonisti; Il presidente Roberto Fico ha nominato la nuova Giunta regionale.

regione roberto fico giuntaRegione, Roberto Fico: «Giunta, nessun Cencelli. Piena sintonia con i partiti, trasporti: presto la svolta» - A 48 ore dalla prima seduta del nuovo Consiglio, in cui si era presentato ancora senza esecutivo. ilmattino.it

regione roberto fico giuntaCampania, Roberto Fico nomina la Giunta di Regione: ecco i nomi - Si tratta di dieci assessori, tra cui quattro donne; vicepresidente è Mario Casillo del Pd. tg24.sky.it

regione roberto fico giuntaGiunta regionale Campania, Fico ha la lista di assessori e deleghe: fra qualche ora l’annuncio - La giunta Fico arriva agli sgoccioli del 2025: definita la lista, giornata lunga di trattativa per le deleghe ma gli accordi ci sono (almeno per ora) ... fanpage.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.