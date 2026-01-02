Regione ecco la squadra | torna l' assessore alla Cultura
Dopo 37 giorni dalle elezioni e 22 dalla proclamazione del nuovo governatore, la Regione annuncia la composizione della giunta. Tra i nomi confermati, torna l'assessore alla Cultura, segnando un passo importante nel cammino amministrativo. Una fase di assestamento e programmazione, con l'obiettivo di proseguire le attività istituzionali in modo efficace e trasparente.
Ci sono voluti 37 giorni dalle elezioni e 22 giorni dalla proclamazione del governatore per avere la giunta. Pochi? Troppi? Sicuramente la Campania, tra le tre regioni al voto il 23 e 24 novembre,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
Leggi anche: Siciliano, ex Mercadante, da anni nel "sistema-cultura": chi è Ninni Cutaia, nuovo assessore alla Cultura in Campania
Leggi anche: Montanari è l'"assessore alla Cultura dell'anno" per la rivista "ArtTribune"
Giunta Regionale, ultimi dubbi per Fico: per il Pd solo assessori uomini e torna l'ipotesi Casillo come vice; Giunta Bucci, la squadra degli assessori è pronta: il 29 dicembre l'annuncio ufficiale; Roberto Fico, giunta regionale al fotofinish: le spine nel campo largo per l’intesa sugli assessori; Roberto Fico vara la giunta di fine anno. Il vice è Casillo, ci sono Bonavitacola e Cuomo. La Cultura a Ninni Cutaia.
Regione, ecco la squadra: torna l'assessore alla Cultura - Ci sono voluti 37 giorni dalle elezioni e 22 giorni dalla proclamazione del governatore per avere la giunta. ilmattino.it
Giunta Regionale, ultimi dubbi per Fico: per il Pd solo assessori uomini e torna l'ipotesi Casillo come vice - Per i Cinque stelle, Gilda Sportiello lascia il parlamento e torna in Campania. napolitoday.it
Regione Campania, Fico annuncia la nuova Giunta: tutti i nomi dei 10 assessori - Il governatore ha riservato a sé alcune materie cruciali, come la sanità, il bilancio, i fondi nazionali ed europei. napolitoday.it
REGIONE CAMPANIA, FICO VARA LA NUOVA GIUNTA Il presidente della Regione Campania Roberto Fico ha ufficializzato la composizione della nuova Giunta regionale, completando l’assetto dell’esecutivo all’avvio della legislatura. Questa la squadra - facebook.com facebook
Regione, Decaro ha le idee chiare sulla «squadra»: «Prima la proclamazione, poi farò la giunta in poche ore» x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.