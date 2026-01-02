Dopo 37 giorni dalle elezioni e 22 dalla proclamazione del nuovo governatore, la Regione annuncia la composizione della giunta. Tra i nomi confermati, torna l'assessore alla Cultura, segnando un passo importante nel cammino amministrativo. Una fase di assestamento e programmazione, con l'obiettivo di proseguire le attività istituzionali in modo efficace e trasparente.

Ci sono voluti 37 giorni dalle elezioni e 22 giorni dalla proclamazione del governatore per avere la giunta. Pochi? Troppi? Sicuramente la Campania, tra le tre regioni al voto il 23 e 24 novembre,. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Regione, ecco la squadra: torna l'assessore alla Cultura

