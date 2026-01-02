Referendum Nordio spinge per il voto a marzo e sul cambio quesito tuona | Proposta superflua

Il ministro Nordio ha annunciato la possibilità di tenere il referendum a marzo, rifiutando l’eventuale modifica del quesito, definendola “superflua”. Ha inoltre sottolineato come il governo sia aperto a ricevere contributi da tutte le parti, inclusa l’ANM, in linea con le recenti riforme. La discussione si concentra sulla tempistica e sulla natura della consultazione, nel rispetto delle procedure istituzionali.

Nordio ha spiegato che il governo, in linea con la riforma, è pronto ad aprirsi a tutti i contributi, compresi quelli dell'Anm. Una sorta di dialogo finalizzato alla creazione di una riforma che sia il più agevole per tutti coloro che ne saranno interpellati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

