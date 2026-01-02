Referendum | Conte a Nordio ' iniziativa cittadini superflua? 200mila firme in pochi giorni'
Il dibattito sul referendum e la partecipazione dei cittadini continua a suscitare discussioni, con circa 200mila firme raccolte in pochi giorni contro la riforma della giustizia. Nonostante l'affluenza significativa, il ministro Nordio ha definito l'iniziativa come
Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Di fronte a una raccolta firme e a una partecipazione importante che sotto le feste, in pochissimi giorni, si avvicina a quasi 200mila sottoscrizioni contro la riforma della giustizia pro-casta, il Ministro Nordio oggi ha detto che l'iniziativa dei cittadini è 'superflua'". Lo scrive Giuseppe Conte sui social. "Ministro, nessuna iniziativa di partecipazione dal basso è "superflua" o inutile. Specie quando è su provvedimenti dannosi, che non migliorano in alcun modo la giustizia ma servono solo a proteggere politici e governi dalle inchieste. Peraltro lo stesso Nordio di fatto ammette che è l'iniziativa dei cittadini ad aver spinto il Governo a qualche cautela in più sulla data del referendum, visto che nei giorni precedenti si dava per scontato un blitz per fissare la data agli inizi di marzo comprimendo gli spazi per dibattere e informarsi sul voto referendario. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Referendum, Nordio spinge per il voto a marzo e sul cambio quesito tuona: “Proposta superflua”
Leggi anche: Referendum, oltre 160mila firme contro la riforma Nordio: un terzo dell’obiettivo raggiunto in dieci giorni (e sotto Natale)
Referendum, superate le 90mila firme per chiedere il voto contro la riforma Nordio; Giustizia in Italia: oltre 50 mila firme contro la riforma Nordio in poche settimane; Giustizia, da Schlein a Conte raccolta firme contro il blitz della destra sulla data del referendum; Referendum, superate le 130mila firme contro la riforma Nordio. E il governo (per ora) rinuncia al blitz….
Referendum, raggiunte le 100mila firme contro la riforma Nordio. E il governo (per ora) rinuncia al blitz sulla data - Avanza di corsa l’iniziativa popolare per il referendum contro la riforma Nordio, lanciata da un gruppo di 15 giuristi e ap ... ilfattoquotidiano.it
Referendum, oltre 160mila firme contro la riforma Nordio: un terzo dell’obiettivo raggiunto in dieci giorni (e sotto Natale) - La mobilitazione dei cittadini per ora ha scoraggiato il governo dal forzare la mano per anticipare la data delle urne ... ilfattoquotidiano.it
Nordio: "Referendum nella seconda metà di marzo. Confronto con i giudici? Anche domani" - Il ministro della Giustizia al Corriere della Sera denuncia l'ipocrisia dell'Anm: "Dicevano di non volerla buttare in politica, poi hanno partecipato a dibattiti con altri politici e hanno corretto il ... ilfoglio.it
#Separazionecarriere, #Conte: "Nel 2026 daremo battaglia sul #referendum" - facebook.com facebook
#Separazionecarriere, #Conte: "Nel 2026 daremo battaglia sul #referendum" x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.