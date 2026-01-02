Record di trapianti di fegato e midollo al Cardarelli nel 2025 | Non ci fermiamo mai

Nel 2025, l'ospedale Cardarelli di Napoli ha raggiunto nuovi record di trapianti e terapie avanzate, con 81 trapianti di fegato, 76 di midollo e 12 infusioni di CAR-T. Questi risultati testimoniano l'impegno continuo dell'istituto nel migliorare le cure e ampliare le possibilità di trattamento per i pazienti. Un traguardo importante che conferma la crescita e l'innovazione nel campo della medicina specialistica.

Napoli, al Cardarelli il 31 dicembre eseguiti 3 trapianti: due di midollo ed uno di fegato - Il 31 dicembre ha contribuito all’annata record di trapianti al Cardarelli, il 2025 si chiude con un aumento di trapianti di fegato: 81 negli ultimi 12 mesi, nel 2024 erano stati 47 ... msn.com

Al Cardarelli il 31 dicembre eseguiti 3 trapianti, due di midollo ed uno di fegato - Sono stati 81 i trapianti di fegato effettuati al Cardarelli nel 2025, mentre sono stati 76 i trapianti di midollo. ansa.it

#NAPOLI Cardarelli da record; il 2025 si chiude con un boom di trapianti - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.