Rebic | Il periodo al Milan è stato il migliore per me Ho giocato …

Ante Rebic, ex attaccante del Milan, ha condiviso alcune riflessioni sul suo periodo in rossonero, definendolo il più significativo della sua carriera. Dalla sua esperienza al club, Rebic ha parlato ai canali ufficiali dell’Hajduk Spalato, offrendo uno sguardo sincero sui momenti vissuti e sulla crescita personale durante la sua permanenza a Milano.

Rebic ai canali ufficiali dell'Hajduk Spalato: "Il periodo al @acmilan è stato il migliore per me calcisticamente. Ho giocato con i più grandi, ho potuto competere con i migliori. Ho dimostrato a me stesso di potermi gestire a quel livello. Ci sono stati molti bei mo x.com