Real Madrid-Real Betis domenica 04 gennaio 2026 ore 16 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita aperta al Bernabeu?
Domenica 4 gennaio 2026 alle 16:15, il Real Madrid affronterà il Real Betis al Santiago Bernabeu. L'incontro rappresenta un'occasione importante per entrambe le squadre, con formazioni ufficiali, quote e pronostici disponibili. Si tratta di una sfida aperta, che potrebbe offrire spunti interessanti per la ripresa del campionato. Analizziamo le possibili strategie e i dati principali per un confronto equilibrato.
Il nuovo anno del Real Madrid si aprirà subito con una partita affascinante ed impegnativa: il Real Betis sarà ospite al Bernabeu domenica pomeriggio. I Verdiblancos sono sesti con 28 punti e gravitano nelle zone europee: sono in un periodo complessivamente positivo, hanno chiuso il 2025 con una goleada inflitta al Getafe e guardano con . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
