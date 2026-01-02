rayo vallecano getafe la liga riparte con un derby in crisi di risultati e profumo di pareggio

Il match tra Rayo Vallecano e Getafe, valido per la 18ª giornata di Liga, apre il 2026 con due squadre in difficoltà di risultati. Al Vallecas Stadium si affrontano due club alla ricerca di punti e di un segnale positivo per riprendere il cammino. La partita rappresenta un momento chiave per entrambe, con la possibilità di risollevare le proprie sorti in campionato.

Il primo match di Liga del 2026 mette di fronte due squadre che arrivano al nuovo anno con più dubbi che certezze: Rayo Vallecano e Getafe si sfidano al Vallecas Stadium (18ª giornata) in una partita che sa di “snodo” per ritrovare fiducia e punti. Da una parte un Rayo in calo netto rispetto alla scorsa stagione europea, dall’altra un Getafe che ha chiuso il 2025 con un filotto negativo e ora ha solo il campionato su cui concentrarsi. Il momento del Rayo: sette gare senza vittorie e pochi gol in casa. Il Rayo si presenta al derby da 15° in classifica con 18 punti in 17 partite e una striscia di sette gare di Liga senza successi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com



