Rave illegale all’ex caserma Stamoto di Bologna | partecipanti anche dall’estero con tende e camper 300 identificati

Nella notte di Capodanno, l'ex caserma Stamoto a Bologna è stata teatro di un rave non autorizzato, con partecipanti anche dall’estero. L’evento, che si è svolto tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, ha coinvolto circa 300 persone, identificate dalle forze dell'ordine. La presenza di tende e camper ha segnato un’intensa attività nel sito dismesso, ora oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.

Bologna, 2 gennaio 2026 — Si è conclusa nella serata di Capodanno la lunga notte il rave non autorizzato che, tra il 31 dicembre e il primo gennaio, ha trasformato l’area dismessa dell’ ex caserma Stamoto in un maxi raduno improvvisato. Un afflusso rapido e silenzioso, poi la musica ad alto volume, le luci, i generatori e migliaia di persone arrivate da tutta Italia e dall’estero: un copione già visto, che anche questa volta ha richiesto un intervento articolato delle forze dell’ordine. Secondo quanto comunicato dalla Questura di Bologna, l’accesso abusivo all’area è avvenuto nella notte di San Silvestro, quando numerosi veicoli — auto, furgoni e camper — hanno forzato gli ingressi della zona portando con sé tende, attrezzature e generi di conforto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rave illegale all’ex caserma Stamoto di Bologna: partecipanti anche dall’estero (con tende e camper), 300 identificati Leggi anche: Rompono le catene per fare il rave di Capodanno nella ex caserma Stamoto a Bologna Leggi anche: Rave di Capodanno alla ex Stamoto: musica spenta e 130 identificati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bologna, rave di Capodanno nell'ex caserma Stamoto con 3mila persone. Lepore: «Grazie alla polizia la situazione si sta risolvendo» - Nel corso della notte, la polizia ha identificato circa 50 persone e ha rilevato circa 150 targhe. corrieredibologna.corriere.it

Il rave illegale dei centri sociali: ecco il video esclusivo - Il residente al Giornale: "Stanno bruciando tutto quello che trovano per potersi scaldare e l’aria è diventata irrespirabile" ... msn.com

La Guardia Civile impedisce un rave illegale a Tobarra, Albacete: si erano radunati piu di mille veicoli. #raveillegali #tobarra #Albacete #tenerifenotizie - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.