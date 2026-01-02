Rave di Capodanno In 4mila alla Stamoto La rabbia dei residenti Centinaia di identificati

La notte di Capodanno alla Stamoto ha visto la presenza di circa 4.000 persone, molte delle quali sono arrivate dopo le 22, entrando dall’ingresso di viale Felsina tranciando le catene di sicurezza. La situazione ha provocato la reazione dei residenti, mentre sono stati identificati centinaia di partecipanti. L’evento ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e al rispetto delle normative locali.

Hanno iniziato ad arrivare alla spicciolata dopo le 22. Una trentina di camper, un camion almeno. Sono entrati dall’ingresso su viale Felsina, dopo aver tranciato le catene che chiudevano gli accessi della ex caserma. È iniziato così, alla Stamoto, il rave di Capodanno. Il party abusivo è andato avanti per tutta la notte, toccando picchi di 4mila presenze, malgrado il freddo, con temperature vicine alle zero. Una situazione che ha spinto alcuni dei partecipanti anche a improvvisare dei falò, tanto che fuori dal complesso sono anche intervenuti, in via preventiva, i vigili del fuoco. Sul posto, a seguito delle tantissime segnalazioni dei residenti, è arrivata anche la polizia, che ha monitorato la situazione per tutta la notte e per tutta la giornata di ieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rave di Capodanno. In 4mila alla Stamoto. La rabbia dei residenti. Centinaia di identificati Leggi anche: Rompono le catene dell’ex Stamoto per fare il rave di Capodanno, allarme dei residenti Leggi anche: Rave di Capodanno all’ex Stamoto di Bologna: 3000 persone alla festa abusiva. “Situazione surreale” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Rave di Capodanno. In 4mila alla Stamoto. La rabbia dei residenti. Centinaia di identificati; Bologna, rave party nell'ex caserma: decine di identificati; Il rave illegale dei centri sociali: ecco il video esclusivo. Rompono le catene dell’ex Stamoto per fare il rave di Capodanno con 3000 persone, allarme dei residenti - A Pasqua 2024 l’occupazione dell’ex caserma a ritmo di tecno durò due giorni e si concluse con un corteo di 400 pers ... ilrestodelcarlino.it

Rompono le catene per fare il rave di Capodanno nella ex caserma Stamoto a Bologna - Hanno forzato i cancelli della ex caserma Stamoto a Bologna per un rave di Capodanno: decine di persone sono entrate e poi sono state fatte sgomberare ... msn.com

Bologna, in 3mila si ritrovano per il rave di fine anno: nell'ex caserma arriva la polizia - Camper e auto e circa 3mila ragazzi nella serata di Capodanno sono riusciti a forzare l’ingresso dell'ex caserma Stamoto a Bologna, rompendo le catene che bloccavano l'accesso da viale Felsina. today.it

Opera di Raoul Cobzaru - Pioggia al rave di capodanno - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.