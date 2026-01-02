Rave di Capodanno alla ex Stamoto | musica spenta e 130 identificati

Durante la notte di Capodanno, la polizia ha identificato 130 persone e rilevato 150 targhe di veicoli alla ex Stamoto di viale Felsina, dove alcuni partecipanti avevano forzato i cancelli per un rave. La musica era spenta e le autorità sono intervenute per garantire la sicurezza pubblica, interrompendo l’evento in corso.

150 targhe di veicoli rilevate e 130 partecipanti identificati dalla polizia alla ex caserma Stamoto di viale Felsina dove, la sera del 31 dicembre, dopo aver forzato i cancelli, circa 3.000 persone - si ipotizza - si sono ritrovate per una festa non autorizzata, in altre parole per un rave. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Rave di Capodanno alla ex Stamoto: musica spenta e 130 identificati Leggi anche: Rave di Capodanno. In 4mila alla Stamoto. La rabbia dei residenti. Centinaia di identificati Leggi anche: Rave di Capodanno all’ex Stamoto di Bologna: 3000 persone alla festa abusiva. “Situazione surreale” Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Rave alla ex caserma Stamoto: partecipano in 3mila ma arriva la polizia | VIDEO; Bologna, rave illegale di Capodanno nell'ex caserma Stamoto con 3mila partecipanti. Polizia e Digos al lavoro; Rompono le catene dell’ex Stamoto per fare il rave di Capodanno con 3000 persone, allarme dei residenti; Rompono le catene per fare il rave di Capodanno nella ex caserma Stamoto a Bologna. Rompono le catene dell’ex Stamoto per fare il rave di Capodanno con 3000 persone, allarme dei residenti - A Pasqua 2024 l’occupazione dell’ex caserma a ritmo di tecno durò due giorni e si concluse con un corteo di 400 pers ... ilrestodelcarlino.it

Rompono le catene per fare il rave di Capodanno nella ex caserma Stamoto a Bologna - Hanno forzato i cancelli della ex caserma Stamoto a Bologna per un rave di Capodanno: decine di persone sono entrate e poi sono state fatte sgomberare ... msn.com

Rave di Capodanno. In 4mila alla Stamoto. La rabbia dei residenti. Centinaia di identificati - L’invasione intorno alle 22 dell’ultimo dell’anno, ieri sera il deflusso. msn.com

Opera di Raoul Cobzaru - Pioggia al rave di capodanno - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.