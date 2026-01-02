Raspadori nella Roma di Gasperini | perché è un incastro tattico quasi naturale

Giacomo Raspadori si avvicina alla Roma di Gasperini, segnando un possibile nuovo capitolo per il club. La trattativa, ormai in fase avanzata, evidenzia un coinvolgimento tattico che potrebbe rivelarsi naturale e funzionale alle esigenze della squadra. In questa fase, le voci si intensificano, mentre l’ufficialità resta il passo finale per completare il trasferimento.

La notizia corre più veloce dei comunicati, come sempre a gennaio: Giacomo Raspadori è a un passo dalla Roma e manca soltanto l’ufficialità per trasformare una trattativa in un fatto. Ma se il mercato è il rumore, il campo è la sostanza. E la sostanza dice che, dentro le idee di Gian Piero Gasperini, un profilo come Raspadori non è un capriccio: è un pezzo funzionale. Quasi inevitabile. Perché Gasperini non compra “ruoli”, compra comportamenti. Non gli interessa avere un attaccante che stia fermo a fare il nove, gli interessa un attaccante che sappia far scattare la squadra: pressare, accorciare, creare linee di passaggio, occupare il mezzo spazio, attaccare il lato cieco. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

