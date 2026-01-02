Raspadori, attaccante dell’Atletico Madrid, potrebbe presto trasferirsi alla Roma. La società giallorossa sta lavorando per completare il trasferimento, ma alcune trattative sono ancora in fase di definizione. La Lazio, nel frattempo, non sembra essere coinvolta in questa operazione. Restano da risolvere gli ultimi dettagli prima che il giocatore possa sbarcare nella capitale e rafforzare il reparto offensivo della squadra romana.

L’attaccante dell’Atletico Madrid è davvero a un passo dai giallorossi, ma mancano gli ultimi tasselli La Roma prova ad accelerare per Raspadori. Anzi, in realtà lo ha già fatto perché l’accordo con l’Atletico Madrid è arrivato per un’operazione in prestito oneroso (circa 2 milioni) con diritto di riscatto per una cifra complessiva di circa 20 milioni. Diritto quindi e non obbligo, anche se poi in realtà ci sono condizioni e garanzie anche verbali che i giallorossi hanno assicurato agli spagnoli. Giacomo Raspadori (Ansafoto) – calciomercato.it Come abbiamo sempre detto, Raspadori non ha mai puntato i piedi né ufficialmente chiesto la cessione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Raspadori, ecco quando può sbarcare a Roma e la situazione con la Lazio

Leggi anche: Cosa manca per Raspadori alla Roma: quando può arrivare e le cifre dell’operazione

Leggi anche: Roma al lavoro senza sosta per Zirkzee e Raspadori: la situazione

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Chiesa, Raspadori, Insigne e Zirkzee e il ritorno in A: quanto costano e chi li vuole - Partiamo, allora, dalle vicende della Roma, impegnata a individuare talenti per l'attacco a costi ragionevoli. gazzetta.it

Raspadori desaparecido all'Atletico Madrid: può tornare già a gennaio, l'idea Roma e chi può prenderlo - Giacomo Raspadori e la sua nuova squadra, l’Atletico Madrid, ancora stentano a trovarsi sulla stessa pagina, motivo per cui l’attaccante della Nazionale potrebbe presto lasciare la ... calciomercato.com

Per Raspadori può nascere un derby: Roma e Lazio lo hanno chiesto all'Atletico Madrid - Giacomo Raspadori piace alla Roma, che cerca un attaccante utilizzabile anche sulla trequarti: lo racconta oggi Repubblica, mettendo in evidenza come Gasperini sia da tempo immemore un estimatore dell ... tuttomercatoweb.com

#LeVocidiRetesport, Ciccio Graziani: “Raspadori è meglio di chi abbiamo, non è un fenomeno ma è ideale per Gasperini. È una seconda punta rapida che sa risolvere le partite con gol pesanti, può fare anche l’esterno. Non sminuiamolo, è un Nazionale che h - facebook.com facebook