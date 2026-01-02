Rally del Portogallo 2012 | l’ultima volta di un privato nel WRC
Il Rally del Portogallo 2012 rappresenta l’ultima occasione in cui un pilota e una squadra privata sono riusciti a conquistare la vittoria in una prova del WRC. Con l’adozione di nuovi regolamenti prevista per il Campionato del Mondo Rally 2027, si spera di riaprire questa possibilità, offrendo nuovamente spazio ai privati di competere ai massimi livelli nel mondiale rally.
Il Campionato del Mondo Rally del 2027 dovrebbe adottare un insieme di regolamenti in grado di rendere nuovamente possibile, in futuro, qualcosa che nel WRC non accade dal Rally del Portogallo 2012: la vittoria di un pilota e di una squadra privata in una gara del Mondiale. Sono ormai passati anni da quando l'élite del
