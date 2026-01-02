Raid ucraino sulla villa di Putin il Cremlino fornisce agli Usa le presunte rotte seguite dai droni di Kiev

Il 23 ottobre, la Russia ha accusato l’Ucraina di aver lanciato un raid con 91 droni sulla villa di Putin nella regione di Novgorod. Il Cremlino ha inoltre fornito agli Stati Uniti le presunte rotte seguite dai droni di Kiev, sebbene non siano state presentate prove concrete. Questa vicenda si inserisce nel quadro delle tensioni tra Russia e Ucraina, con accuse reciproche e accuse di attacchi mirati.

L’accusa era stata netta, ma senza prove a sostenerla. La Russia, lunedì scorso, aveva puntato il dito contro l’Ucraina denunciando il tentativo di colpire la residenza del presidente Vladimir Putin, nella regione di Novgorod, con 91 droni a lungo raggio. Kiev aveva smentito, e da più parti era stato rilevato che non c’erano basi sufficienti per sostenere la tesi del Cremlino. Giovedì, il ministero della Difesa russo ha riferito di aver consegnato agli Stati Uniti i dati ottenuti dagli strumenti di navigazione di uno dei droni che sarebbero stati utilizzati dall’aviazione ucraina: “La decodifica della memoria dei controllori di navigazione del drone, eseguita da specialisti dei servizi speciali, conferma inequivocabilmente che l’obiettivo dell’attacco era il complesso della residenza presidenziale” ha detto Igor Kostyukov, capo della Direzione generale dello stato maggiore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Raid ucraino sulla villa di Putin, il Cremlino fornisce agli Usa le presunte rotte seguite dai droni di Kiev Leggi anche: Droni sulla residenza di Putin, Mosca: «Fornite le prove agli Usa» Leggi anche: Mosca insiste: «Raid ucraino contro la villa di Putin». E mostra la foto di un drone. L'Ue: accuse infondate a Kiev per ostacolare pace La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Droni contro Putin: sospetti su Kiev, ma i dati sballati di Lavrov portano al falso attacco; Le notizie di martedì 30 dicembre sul conflitto in Ucraina; Ucraina, Kiev: nessuna prova di attacco alla residenza di Putin; Russia: «Daremo a Usa prove dell’attacco a residenza Putin». Attacco di Kiev: almeno 24 vittime nel Kherson. Mosca: ancora raid sull'Ucraina, agli USA le prove su attentato a Putin - Ancora raid russi nella notte su Chernihiv e Zaporizhzhia, mentre Mosca consegna a una delegazione militare USA prove su intenzionalità attacco drone a residenza Putin ... msn.com

Capodanno di raid in Ucraina, Mosca denuncia una strage a Kherson - Il 2026 dell'Ucraina è iniziato sotto le bombe, in un'inesorabile continuità con l'anno appena concluso. ansa.it

Raid sulla villa di Putin, Zelensky: «Nessuna prova» - ROMA Il macigno lanciato da Mosca, con l’accusa a Kiev di aver attaccato la residenza di Vladimir Putin, continua ad agitare le acque del negoziato. corrieredellacalabria.it

Zelensky: «Accordo pronto al 90%, ma no alla fine della guerra a ogni costo». Wsj: «Per la Cia non era la dacia di Putin l'obiettivo del raid ucraino» - La diretta x.com

Tg2. . Il ministero della difesa russo diffonde un video del drone ucraino, abbattuto, che avrebbe attaccato la residenza di #Putin. #Kiev: "Tutto falso". Raid su #Odessa, bambini tra i feriti. Al #Tg2Rai ore 13,00 #31dicembre - facebook.com facebook

