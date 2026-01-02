Ragazzino entra nella sfida in chat | Ci sono 10 prove da superare È stata la mamma a scoprirlo

Un giovane si prepara ad affrontare una sfida in chat, scoprendo che sua madre lo ha scoperto. Nel frattempo, ad Ancona, si registrano episodi di violenza tra minorenni, tra risse e aggressioni per motivi spesso futili. Questi eventi evidenziano le problematiche legate alla sicurezza e alla gestione delle relazioni tra giovani, richiedendo attenzione e interventi mirati per prevenire situazioni di rischio.

Ancona, 2 gennaio 2025 – Minorenni presi a bottigliate in testa per un paio di jeans, altri ragazzini aggrediti in centro per gelosia o per futili motivi. Le cronache degli ultimi mesi parlano chiaro, maranza o baby gang che siano sono tornati a infastidire la quiete del capoluogo dorico dove le forze dell’ordine sono costantemente impegnate in servizi di controllo e prevenzione. L’ultimo fatto è di sabato scorso e ha visto vittima un 16enne di Falconara, aggredito in corso Mazzini perché avrebbe provato a fare delle avance a una ragazza che le piaceva ma che si trovava in compagnia di amici. Alzare le mani e picchiare il più debole è un fenomeno ben conosciuto da Patrizia Guerra, 44 anni, educatrice, la mamma coraggio di Ancona che per prima ha avuto la forza di uscire allo scoperto, quattro anni fa, per denunciare quello che succedeva al figlio, preda di giovani violenti e attaccabrighe. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

