Raddusa sei mesi di amministrazione Marino | Conti risanati servizi garantiti e cantieri aperti

A sei mesi dall’insediamento, il sindaco di Raddusa, Peppe Marino, ha condiviso un aggiornamento sull’attività amministrativa. In questa comunicazione, vengono illustrati i risultati ottenuti in termini di risanamento dei conti, mantenimento dei servizi e avvio dei cantieri. L’obiettivo è fornire ai cittadini un quadro chiaro delle azioni intraprese e delle prospettive future dell’amministrazione comunale.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.