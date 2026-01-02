Raddusa sei mesi di amministrazione Marino | Conti risanati servizi garantiti e cantieri aperti

Da cataniatoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A sei mesi dall’insediamento, il sindaco di Raddusa, Peppe Marino, ha condiviso un aggiornamento sull’attività amministrativa. In questa comunicazione, vengono illustrati i risultati ottenuti in termini di risanamento dei conti, mantenimento dei servizi e avvio dei cantieri. L’obiettivo è fornire ai cittadini un quadro chiaro delle azioni intraprese e delle prospettive future dell’amministrazione comunale.

A sei mesi dall’insediamento il sindaco di Raddusa Peppe Marino ha diffuso una lunga dichiarazione rivolta alla cittadinanza per fare il punto sull’attività amministrativa svolta, sui risultati raggiunti e sugli obiettivi futuri. Un intervento che tocca i principali ambiti della vita comunale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

raddusa sei mesi di amministrazione marino conti risanati servizi garantiti e cantieri aperti

© Cataniatoday.it - Raddusa, sei mesi di amministrazione Marino: "Conti risanati, servizi garantiti e cantieri aperti"

Leggi anche: "Conti in equilibrio e servizi garantiti. Piscina ai Poggini, luci e fognature"

Leggi anche: Perrotta traccia la rotta: conti in ordine, servizi garantiti e priorità al Centro per l’Autismo

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.