Raddusa sei mesi di amministrazione Marino | Conti risanati servizi garantiti e cantieri aperti
A sei mesi dall’insediamento, il sindaco di Raddusa, Peppe Marino, ha condiviso un aggiornamento sull’attività amministrativa. In questa comunicazione, vengono illustrati i risultati ottenuti in termini di risanamento dei conti, mantenimento dei servizi e avvio dei cantieri. L’obiettivo è fornire ai cittadini un quadro chiaro delle azioni intraprese e delle prospettive future dell’amministrazione comunale.
A sei mesi dall’insediamento il sindaco di Raddusa Peppe Marino ha diffuso una lunga dichiarazione rivolta alla cittadinanza per fare il punto sull’attività amministrativa svolta, sui risultati raggiunti e sugli obiettivi futuri. Un intervento che tocca i principali ambiti della vita comunale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
