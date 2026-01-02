Raccolta fondi per gli italiani in Palestina | in campo Arci Avellino

È stata avviata una raccolta fondi promossa da Arci Avellino per sostenere otto cittadini palestinesi che, dopo un lungo percorso, hanno ottenuto il ricongiungimento familiare in Italia. La campagna mira a coprire le spese di viaggio e facilitare il loro arrivo, in un contesto segnato da difficoltà politiche e logistiche nei territori di provenienza. Un gesto di solidarietà volto a garantire il ricongiungimento e il sostegno alle famiglie coinvolte.

È stata attivata una raccolta fondi solidale per sostenere le spese di viaggio necessarie all'arrivo in Italia di otto cittadini palestinesi che hanno ottenuto il ricongiungimento familiare al termine di un percorso lungo e complesso, reso particolarmente difficile dalle condizioni politiche e dalla situazione nei territori di provenienza. Una parte della famiglia è già accolta in provincia di Avellino all'interno di un progetto SAI, gestito da Solidarci Soc. Coop. Sociale, Intra Cooperativa Sociale Onlus e Percorsi Consorzio di Cooperative Sociali, in collaborazione con People Involvement APS.

