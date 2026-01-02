Raccoglie petardo inesploso nella villetta | tredicenne perde 4 dita

Un ragazzo di 13 anni è rimasto gravemente ferito a San Nicola la Strada, il 1° gennaio 2026, nella villetta Santa Maria delle Grazie, dopo aver raccolto un petardo inesploso. L'esplosione ha causato la perdita di quattro dita. L’incidente evidenzia i rischi legati all’uso di materiali esplosivi durante le festività, sottolineando l’importanza di comportamenti sicuri e responsabili.

Un 13enne è rimasto gravemente ferito a San Nicola la Strada a causa di un petardo. E' accaduto nel pomeriggio del 1° gennaio 2026 nella villetta Santa Maria delle Grazie.Il ragazzino, di origini straniere, era in compagnia di altri amici quando avrebbe preso un ordigno inesploso da terra

