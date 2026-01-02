Quistello fermati per un controllo la notte di Capodanno | in auto un ‘supermarket’ della droga

Nella notte di Capodanno, a Quistello, i carabinieri hanno intercettato tre corrieri della droga, trovandoli con un ingente carico. L’intervento, condotto durante controlli straordinari nel Mantovano, è stato possibile grazie all’attenzione e all’intuito delle forze dell’ordine, che operano in collaborazione con le autorità locali per garantire la sicurezza pubblica durante le festività.

Monza, 2 gennaio 2026 – Tre corrieri della droga colti sul fatto a Quistello, nel Mantovano. L’operazione è scattata grazie all’intuito dei militari, durante i servizi straordinari di controllo del territorio disposti in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto di Mantova Roberto Bolognesi, e pianificati in vista delle festività natalizie. Era da poco passata la mezzanotte quando, mentre in piazza e sulle vie del paese erano ancora in corso i festeggiamenti per l’arrivo del nuovo anno, una pattuglia dell’Arma impegnata in un servizio perlustrativo ha notato un’autovettura il cui conducente stava guidando e bevendo una birra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

