Qui San Benedetto Brindisi senza politici Festa con Bianca Atzei

A San Benedetto del Tronto, la notte di San Silvestro è trascorsa senza politici, con una festa che ha visto la partecipazione di centinaia di persone. In via Buozzi, il concerto di Bianca Atzei ha animato il centro cittadino fino a pochi minuti prima della mezzanotte, creando un’occasione di convivialità e musica per la comunità locale.

Centinaia di persone hanno affollato via Buozzi e il cuore di San Benedetto del Tronto nella notte di San Silvestro, per il concerto di Bianca Atzei, che ha animato il centro cittadino fino a pochi minuti prima della mezzanotte. Il palco era allestito di fronte all'ex Hotel Garden, esattamente a metà del corso, con la folla distesa dalla Rotonda Giorgini fino all'area concerto. Allo scoccare del passaggio dal 2025 al 2026, sul palco sono saliti lo staff e i dj di Radio Italia, che hanno accompagnato il pubblico nel countdown verso la mezzanotte. Subito dopo, la musica da discoteca ha continuato a risuonare, trasformando il centro in una grande pista a cielo aperto.

