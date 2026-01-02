Qui Ascoli Pienone in piazza con gli Zero Assoluto

Qui Ascoli, un capodanno di successo con gli Zero Assoluto in piazza del Popolo. La serata, organizzata con cura, ha attirato numerosi spettatori, offrendo un momento di festa e condivisione senza l’uso di fuochi d’artificio o bombe carta. Un evento che ha confermato l’importanza di iniziative culturali e musicali per animare la città e creare un’atmosfera piacevole e partecipata.

Un Capodanno 'col botto' anche senza bombe carta e fuochi d'artificio. La serata in Piazza del Popolo è stata un successone e va dato merito agli organizzatori per aver regalato alla città una serata fantastica. Neanche la temperatura 'polare', e il vento gelido dei Balcani, hanno rovinato l'Ultimo dell'Anno nel centro storico cittadino. Una folla straripante ha fatto da cornice al tradizionale 'Capodanno in Piazza', organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Jam Session dell'ascolano Paolo Catalini. Migliaia di persone hanno scelto, anche questa volta il salotto cittadino per salutare il 2025 e accogliere il nuovo anno in una atmosfera straordinaria resa ancora più bella dalle luminarie natalizie, mai come quest'anno particolarmente apprezzate e fotografate.

