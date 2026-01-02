’Questo dolore ti è stato utile?’ Al Rasi un’epopea elettronica

Due nomi interessanti del panorama artistico si uniscono per uno spettacolo teatrale che fonde musica dal vivo, elettronica, poesia e teatro. Sono Deda Fiorini e Matteo Succi (conosciuto globalmente come Svccy): interprete e scrittrice lei e musicista e artista visuale lui, che hanno lavorato in questi ultimi sei mesi alla produzione di uno spettacolo che presenteranno in anteprima al Teatro Rasi il 13 gennaio, a Ravenna. Il titolo è ’Questo dolore ti è stato utile?’. Scrittrice, interprete, Deda Fiorini è autrice, guida progetti culturali di risonanza nazionale ed è fondatrice de Il Circolo degli Scrittori e Accademia Poetica Spadoni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

