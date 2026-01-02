Questi segni i migliori Oroscopo 2026 di Simon & the Stars le previsioni

L’oroscopo 2026 di Simon & the Stars offre un’analisi delle influenze planetarie previste per l’anno, evidenziando i principali trend per ogni segno zodiacale. Attraverso le previsioni, si può comprendere come le energie astrali possano influire su aspetti come lavoro, amore e benessere. Un approfondimento utile per chi desidera orientarsi con consapevolezza nel nuovo anno, basato su interpretazioni astrologiche affidabili e ponderate.

Il nuovo anno si apre sotto il segno delle stelle e delle grandi aspettative, e l’oroscopo del 2026 inizia già a delineare vincitori e sfide secondo uno degli astrologi più seguiti dal pubblico italiano. Dopo le rivelazioni di Paolo Fox a Domenica In, anche Simon & the Stars ha tracciato una mappa precisa del futuro zodiacale, raccontando come comincia questo 2026 e quali segni saranno favoriti o messi alla prova. Ospite prima di Anna Pettinelli su Rds e poi di Caterina Balivo a La Volta Buona, l’astrologo ha spiegato che l’anno nuovo sarà tutt’altro che uniforme, alternando slanci, riscatti e battaglie interiori, con Gemelli e Acquario pronti a brillare più di tutti e altri segni chiamati invece a lottare per affermare le proprie scelte. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

