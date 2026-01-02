Quello che nessuno ha visto nell’Agamennone dell’Odissea di Nolan

Il trailer dell’Odissea di Nolan ha suscitato interesse, ma ha anche sollevato alcune perplessità. In particolare, l’aspetto dell’Agamennone interpretato da Benny Safdie, con un mix di elmo e armatura dal sapore più contemporaneo, ha attirato l’attenzione. In questo articolo analizzeremo ciò che si cela dietro questa scelta e il suo possibile significato nel contesto del film.

Quando è uscito il trailer dell’Odissea di Nolan, tutti siamo trasaliti davanti a un elemento spurio, dall’aria troppo contemporanea, ovvero il mix elmo e armatura dell’Agamennone interpretato da Benny Safdie. Quasi un pugno in un occhio, ma chiaramente non messo lì per farci discutere di accuratezza o meno all’interno di un adattamento che probabilmente è fedele nello spirito e un po’ meno nella forma, com’è normale che accada (ed è giusto che sia) nel 90% e più dei film d’autore che si misurano con classici della letteratura o racconti storici. Nella clip super asciutta, l’unico elemento di enfasi e rottura era quell’immagine. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

L’Odissea di Nolan: libertà creativa o mancanza di rispetto per il mito?

