Quello che nessuno ha visto nell’Agamennone dell’Odissea di Nolan

Il trailer dell’Odissea di Nolan ha suscitato interesse, ma ha anche sollevato alcune perplessità. In particolare, l’aspetto dell’Agamennone interpretato da Benny Safdie, con un mix di elmo e armatura dal sapore più contemporaneo, ha attirato l’attenzione. In questo articolo analizzeremo ciò che si cela dietro questa scelta e il suo possibile significato nel contesto del film.

Quando è uscito il trailer dell’Odissea di Nolan, tutti siamo trasaliti davanti a un elemento spurio, dall’aria troppo contemporanea, ovvero il mix elmo e armatura dell’Agamennone interpretato da Benny Safdie. Quasi un pugno in un occhio, ma chiaramente non messo lì per farci discutere di accuratezza o meno all’interno di un adattamento che probabilmente è fedele nello spirito e un po’ meno nella forma, com’è normale che accada (ed è giusto che sia) nel 90% e più dei film d’autore che si misurano con classici della letteratura o racconti storici. Nella clip super asciutta, l’unico elemento di enfasi e rottura era quell’immagine. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Quello che nessuno ha visto nell’Agamennone dell’Odissea di Nolan Leggi anche: Agamennone, Batman e il problema del tempo: l’Odissea di Nolan ha già aperto il paradosso Leggi anche: Grande Fratello, quello che nessuno ha visto nella Casa: Mattia racconta tutto La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L’Odissea di Nolan: libertà creativa o mancanza di rispetto per il mito? Una battuta d’arresto non cancella quanto di buono visto nelle ultime settimane. Dopo il ko con il Milan, l’Hellas Verona è pronto a ripartire: domenica al Bentegodi arriva il Torino, in una sfida che può dire molto sul momento dei gialloblù. la squadra di Giall - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.