Quattro nuovi diaconi per la Chiesa udinese

La diocesi di Udine annuncia l’ordinazione di quattro nuovi diaconi, prevista per domenica 4 gennaio alle ore 16 nella Cattedrale. Questo evento rappresenta un momento importante per la comunità ecclesiale, segnando un passo avanti nel cammino di formazione e servizio dei candidati. La cerimonia si svolgerà in un contesto di fede e di ascolto, sottolineando l’impegno della Chiesa udinese nel sostegno alla propria missione.

La Chiesa udinese si prepara a vivere un momento di particolare rilievo con l’ordinazione di quattro nuovi diaconi, in programma domenica 4 gennaio alle 16 nella Cattedrale di Udine. La celebrazione sarà presieduta dall’arcivescovo Riccardo Lamba e rappresenta uno degli appuntamenti ecclesiali. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

