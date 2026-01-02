Si avvia alla conclusione la rassegna Quartieri in Musica, un progetto che ha portato la musica dal vivo nelle diverse zone di Pordenone. Con il concerto finale intitolato “Le Dive e i Mascalzoni dello Swing”, si conclude un percorso dedicato alla valorizzazione delle periferie come spazi di cultura e socialità, offrendo momenti di ascolto e confronto nel rispetto delle tante realtà che compongono il territorio.

Si avvia alla conclusione Quartieri in Musica – Al centro delle emozioni, la rassegna musicale che ha portato la musica dal vivo nei quartieri del Comune di Pordenone, trasformando le periferie urbane in luoghi di incontro, bellezza e condivisione culturale. L’ultimo appuntamento è in programma. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

© Pordenonetoday.it - Quartieri in musica: gran finale con “Le Dive e i Mascalzoni dello Swing”

Leggi anche: BALLANDO CON LE STELLE: GRAN FINALE DELLO SHOW PIÙ CULT DEL SABATO SERA

Leggi anche: Lutto nella musica, è morta la diva tra le dive

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Quartieri in musica: gran finale con “Le Dive e i Mascalzoni dello Swing”; Roma prima per la musica dal vivo, gran finale con il “Concertone” delle star; Recupero e la rielaborazione della lingua e del repertorio musicale friulano. Unvier: nuovo concerto con il trio Trival.; Befana, torna la notte bianca della Sanità, con superospiti, musica e street food - chi ci sarà.

Quartieri in Musica chiude a Borgomeduna con swing, energia e grandi voci - Gran finale di Quartieri in Musica a Borgomeduna con swing, grandi voci e atmosfere anni ’30 e ’40 per salutare il nuovo anno. nordest24.it