Quartieri in musica | gran finale con Le Dive e i Mascalzoni dello Swing
Si avvia alla conclusione la rassegna Quartieri in Musica, un progetto che ha portato la musica dal vivo nelle diverse zone di Pordenone. Con il concerto finale intitolato “Le Dive e i Mascalzoni dello Swing”, si conclude un percorso dedicato alla valorizzazione delle periferie come spazi di cultura e socialità, offrendo momenti di ascolto e confronto nel rispetto delle tante realtà che compongono il territorio.
Si avvia alla conclusione Quartieri in Musica – Al centro delle emozioni, la rassegna musicale che ha portato la musica dal vivo nei quartieri del Comune di Pordenone, trasformando le periferie urbane in luoghi di incontro, bellezza e condivisione culturale. L’ultimo appuntamento è in programma. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
