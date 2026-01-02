Quanto guadagna la presidente della Bce Lagarde rispetto ai leader europei e mondiali

L’indagine sulle retribuzioni dei leader europei e mondiali evidenzia che Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, nel 2024 percepisce circa 726.000 euro all’anno. Questo dato permette di confrontare il suo compenso con quello di altri dirigenti di istituzioni finanziarie e di governo a livello internazionale, offrendo uno spaccato sulle differenze salariali nel contesto delle alte cariche pubbliche ed economiche.

