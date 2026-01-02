Il Capodanno a Siena ha attirato numerosi spettatori, grazie all’ingresso gratuito e alla presenza di artisti noti come Irama. La serata ha visto anche il crescente interesse per personaggi televisivi come Samira Lui, diventata protagonista del momento. L’evento ha confermato come le celebrazioni di fine anno continuino ad essere un’occasione di incontro e musica, attirando pubblico da tutta la regione e oltre.

Siena, 2 gennaio 2026 – L’ingresso era gratuito e ha fatto gola a moltissimi. Anche a tanti fan di Irama che arrivavano da fuori Toscana e che non si sono voluti perdere il concerto free. In trentamila hanno atteso il Capodanno a Siena, in piazza del Campo. E’ qui che il Comune ha allestito una delle feste di San Silvestro più attese a livello nazionale. Poco meno di settecentomila euro: è questa la cifra, secondo i dati forniti dall’amministrazione, investita dal Comune a guida centrodestra per il concertone. Che se da una parte aveva uno dei cantautori italiani davvero tra i più amati degli ultimi due anni, dall’altra aveva il personaggio televisivo del momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quanto è costato il Capodanno di Siena. Irama artista top, ma Samira Lui è il personaggio tv del momento

Leggi anche: Samira Lui e Irama: il concertone di Siena per un Capodanno da 30mila persone. Primi fan sotto il palco nel pomeriggio

Leggi anche: Samira Lui condurrà il live di Irama a Capodanno. Ecco dove

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Quanto è costato il Capodanno di Siena. Irama artista top, ma Samira Lui è il personaggio tv del momento - Siena, 2 gennaio 2026 – L’ingresso era gratuito e ha fatto gola a moltissimi. lanazione.it