Quanto è costato il Capodanno di Siena Irama artista top ma Samira Lui è il personaggio tv del momento
Il Capodanno a Siena ha attirato numerosi spettatori, grazie all’ingresso gratuito e alla presenza di artisti noti come Irama. La serata ha visto anche il crescente interesse per personaggi televisivi come Samira Lui, diventata protagonista del momento. L’evento ha confermato come le celebrazioni di fine anno continuino ad essere un’occasione di incontro e musica, attirando pubblico da tutta la regione e oltre.
Siena, 2 gennaio 2026 – L’ingresso era gratuito e ha fatto gola a moltissimi. Anche a tanti fan di Irama che arrivavano da fuori Toscana e che non si sono voluti perdere il concerto free. In trentamila hanno atteso il Capodanno a Siena, in piazza del Campo. E’ qui che il Comune ha allestito una delle feste di San Silvestro più attese a livello nazionale. Poco meno di settecentomila euro: è questa la cifra, secondo i dati forniti dall’amministrazione, investita dal Comune a guida centrodestra per il concertone. Che se da una parte aveva uno dei cantautori italiani davvero tra i più amati degli ultimi due anni, dall’altra aveva il personaggio televisivo del momento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Samira Lui e Irama: il concertone di Siena per un Capodanno da 30mila persone. Primi fan sotto il palco nel pomeriggio
Leggi anche: Samira Lui condurrà il live di Irama a Capodanno. Ecco dove
Quanto è costato il Capodanno di Siena. Irama artista top, ma Samira Lui è il personaggio tv del momento - Siena, 2 gennaio 2026 – L’ingresso era gratuito e ha fatto gola a moltissimi. lanazione.it
I costi del Capodanno - Oltre 600mila euro si diceva il costo del concertone di Capodanno. lanazione.it
Ancora nessun indagato per l'incendio che è costato la vita ad almeno 47 persone durante la notte di Capodanno. E intanto continua l'identificazione di dispersi e feriti. L'aggiornamento della Farnesina sugli italiani coinvolti - facebook.com facebook
Quanto costa il cenone di Capodanno 2026 da Gianfranco Vissani: il menù nel suo ristorante in Umbria x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.