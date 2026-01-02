Se ti chiedi quanto costa oggi l’energia elettrica, è importante conoscere il prezzo nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia, influenzando le tariffe applicate ai clienti. Comprendere questi valori può aiutarti a valutare meglio le offerte e le variazioni di costo nel tempo.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso normalmente in euro per megawattora (€MWh), è il riferimento principale per il mercato libero e per la formazione delle offerte commerciali delle compagnie energetiche. Al 2 Gennaio 2026, il PUN si attesta a 105,073 euroMWh, che corrisponde a 0,105 €kWh. Nel corso degli ultimi mesi, il prezzo ha mostrato una tendenza alla diminuzione rispetto ai picchi registrati nel 2025, segnalando una fase di relativa stabilità dopo un periodo di forte volatilità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

