Quando tornano Amici e Uomini e Donne | le date di gennaio 2026
A gennaio 2026, tornano su Canale 5 i celebri programmi di intrattenimento
Con l’arrivo del nuovo anno, il pomeriggio di Canale 5 è pronto a ritrovare due dei suoi appuntamenti più amati. Dopo la tradizionale pausa natalizia, Amici e Uomini e Donne tornano in onda a gennaio 2026, pronti a riaccendere l’attenzione del pubblico con storie, emozioni e percorsi ancora tutti da sviluppare. I programmi di Maria De Filippi continuano a rappresentare un punto fermo del daytime Mediaset, capaci di rinnovarsi stagione dopo stagione senza perdere il favore dei telespettatori. Quando tornano in onda Amici e Uomini e Donne. La data da segnare in agenda è una sola: mercoledì 7 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Dilei.it
