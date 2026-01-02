Quando si toglie l' albero di Natale tra usanze religione e tradizione

La rimozione dell'albero di Natale varia in base alle tradizioni e alle usanze personali. Sebbene la data più diffusa sia subito dopo l'Epifania, ovvero il 6 gennaio, alcune persone preferiscono aspettare altre ricorrenze come il 2 febbraio o l'equinozio di primavera. Non esiste una regola universale, ma piuttosto consuetudini che si sono affermate nel tempo, rispettando spesso credenze religiose e tradizioni familiari.

Quali sono le origini dell'albero di Natale

domandina, secondo voi quando si deve togliere l’albero di Natale …qui alcuni dicono il 2 febbraio per la Candeloria invece in un viaggio fatto a Vienna oltre 20 anni fa li tolsero dopo il 26 e addobbarono la città con tanti maialini rosa non capii il perchè e r - facebook.com facebook

