Quando si toglie l' albero di Natale tra usanze religione e tradizione
La rimozione dell'albero di Natale varia in base alle tradizioni e alle usanze personali. Sebbene la data più diffusa sia subito dopo l'Epifania, ovvero il 6 gennaio, alcune persone preferiscono aspettare altre ricorrenze come il 2 febbraio o l'equinozio di primavera. Non esiste una regola universale, ma piuttosto consuetudini che si sono affermate nel tempo, rispettando spesso credenze religiose e tradizioni familiari.
Dopo l'Epifania, il 2 febbraio o, addirittura, in occasione dell'equinozio di primavera: quando si toglie l'albero di Natale? In realtà non c'è una risposta univoca, anche se la tradizione più comune è quella di farlo dopo il 6 gennaio. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Quando si toglie l’albero di Natale per non portare sfortuna: la risposta della tradizione.
Quali sono le origini dell'albero di Natale
