Sofia Goggia prenderà il via nel gigante femminile di Kranjska Gora il 3 gennaio 2025 alle ore 10. La gara, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, vedrà al via nove atlete italiane. La prima manche inizierà alle 10, con la seconda prevista successivamente. La competizione si svolge in Slovenia e sarà trasmessa in diretta televisiva.

Saranno ben nove le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 3 gennaio, l’azione scatterà alle ore 10.00, e saranno 62 le atlete al via, con 21 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 11 alle ore 10.17.30: la prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), infatti, inizierà alle ore 10.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 1’45” l’una dall’altra. Per il gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD per la 1a manche e Rai Sport HD per la 2a run, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Kranjska Gora 2025: orario esatto, n. di pettorale, tv

