Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Kranjska Gora 2025 | orario esatto n di pettorale tv
Sofia Goggia prenderà il via nel gigante femminile di Kranjska Gora il 3 gennaio 2025 alle ore 10. La gara, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026, vedrà al via nove atlete italiane. La prima manche inizierà alle 10, con la seconda prevista successivamente. La competizione si svolge in Slovenia e sarà trasmessa in diretta televisiva.
Saranno ben nove le azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, sabato 3 gennaio, l’azione scatterà alle ore 10.00, e saranno 62 le atlete al via, con 21 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 11 alle ore 10.17.30: la prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), infatti, inizierà alle ore 10.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 1’45” l’una dall’altra. Per il gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD per la 1a manche e Rai Sport HD per la 2a run, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia oggi nel gigante di Soelden 2025: orario esatto, n. di pettorale, canale tv
Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Tremblant: orario esatto, n. di pettorale, tv
RECAP! Della Mea e Goggia in top-10 nel terzo gigante vinto da Scheib; A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Semmering: programma esatto, piazzamento, distacco, tv; Sci, il gigante di Semmering a Scheib: Goggia ottava. SuperG Livigno a Schwarz, quinto Paris; Sci alpino. Slalom di Semmering: trionfa Mikaela Shiffrin, vittoria numero 106 - La classifica della coppa del Mondo di slalom:.
A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Semmering: programma esatto, piazzamento, distacco, tv - Saranno ben quattro le azzurre al via della seconda manche del gigante femminile di Semmering (Austria), valida per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it
Sofia Goggia pronta a dare una svolta alla propria stagione - La bergamasca inizia il 2026 con una tappa intermedia, il gigante di Kranjska Gora: l'obiettivo è migliorare ulteriormente la condizione. msn.com
LIVE! Gigante femminile Semmering Coppa del Mondo: Sofia Goggia e le azzurre per stupire sulla Panorama, altra sfida Robinson-Scheib? - La diretta scritta del quinto gigante femminile della stagione di Coppa del Mondo, si gareggia sulla pista Panorama di Semmering (Austria). eurosport.it
Sofia Mignanti al terzo appuntamento con il Club Italia del Centro! La nostra Sofia, insieme alle altre atlete laziali, ha preso parte a una serie di allenamenti di altissimo livello, mostrando impegno, talento e determinazione. Presenti a - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.