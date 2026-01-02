Anna Trocker sarà l’ultima delle nove azzurre a prendere il via nel gigante femminile di Kranjska Gora 2025. La competizione si svolgerà domani con la prima manche prevista alle ore 10. Il suo numero di pettorale e gli aggiornamenti sulla trasmissione televisiva sono disponibili sul sito ufficiale della gara.

L’ ultima delle nove azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: la prima manche scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 13.00. Nella prima manche, salvo interruzioni, Anna Trocker partirà col 58 alle ore 11.11.00: la prima atleta scatterà alle 10.00, poi gli intervalli di partenza saranno, per i pettorali da 1 a 15 di 1’45”, da 16 a 30 di 1’30” e dal 31 in poi di 45”, inoltre ci saranno tre pause di 2’15” ciascuna dopo i pettorali 15, 22 e 30. Per il gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD per la 1a manche e Rai Sport HD per la 2a run, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando parte Anna Trocker nel gigante di Kranjska Gora 2025: orario esatto, n. di pettorale, tv

