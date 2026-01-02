Quando parte Anna Trocker nel gigante di Kranjska Gora 2025 | orario esatto n di pettorale tv
Anna Trocker sarà l’ultima delle nove azzurre a prendere il via nel gigante femminile di Kranjska Gora 2025. La competizione si svolgerà domani con la prima manche prevista alle ore 10. Il suo numero di pettorale e gli aggiornamenti sulla trasmissione televisiva sono disponibili sul sito ufficiale della gara.
L’ ultima delle nove azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, sarà Anna Trocker: la prima manche scatterà alle ore 10.00, mentre la seconda run prenderà il via alle ore 13.00. Nella prima manche, salvo interruzioni, Anna Trocker partirà col 58 alle ore 11.11.00: la prima atleta scatterà alle 10.00, poi gli intervalli di partenza saranno, per i pettorali da 1 a 15 di 1’45”, da 16 a 30 di 1’30” e dal 31 in poi di 45”, inoltre ci saranno tre pause di 2’15” ciascuna dopo i pettorali 15, 22 e 30. Per il gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD per la 1a manche e Rai Sport HD per la 2a run, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Rai Play, Eurosport 1 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia nel gigante di Kranjska Gora 2025: orario esatto, n. di pettorale, tv
Leggi anche: Con che n. di pettorale parte Anna Trocker oggi, gigante Semmering 2025: orario esatto, tv, streaming
Giada D'Antonio e Anna Trocker al debutto in Coppa del mondo: convocate per le gare di Semmering • Sci Alpino; Con che n. di pettorale parte Anna Trocker oggi, gigante Semmering 2025: orario esatto, tv, streaming; Giada D’Antonio (slalom) e Anna Trocher (gigante) convocate a Semmering; Al debutto la giovane promessa Anna Trocker sfiora l'impresa.
Quando parte Anna Trocker nel gigante di Kranjska Gora 2025: orario esatto, n. di pettorale, tv - L'ultima delle nove azzurre al via della prima manche del gigante femminile di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo 2025- oasport.it
Con che n. di pettorale parte Anna Trocker oggi, gigante Semmering 2025: orario esatto, tv, streaming - Anna Trocker farà il proprio debutto nella Coppa del Mondo di sci alpino nella giornata di sabato 27 dicembre, quando andrà in scena il gigante di ... oasport.it
Ecco l'Italia per Kranjska Gora: confermata Anna Trocker in gigante, D'Antonio invece vola verso la Nor-Am Cup - end di CdM del 2026: sabato nel sesto gigante stagionale la giovanissima altoatesina affiancherà Goggia, Zenere, Della ... neveitalia.it
Ed ecco anche gli auguri da parte di Anna con questo meraviglioso video. - facebook.com facebook
C'è l'apertura dell'Al Hilal a pagare una parte abbondante dell'ingaggio di #Cancelo. Il portoghese ha toccato con mano quanto la volontà dell' #Inter sia quella di chiudere in tempi brevissimi: in ogni caso un ritorno in nerazzurro è una prospettiva che stuzzica x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.