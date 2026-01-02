Pupo protagonista del capodanno alla Tv russa Aveva detto | Sono un artista vado dove mi pagano
Pupo è stato protagonista del concertone di Capodanno trasmesso su Russia 1, affermando di essere un artista che si esibisce dove riceve compenso. Durante lo spettacolo, è stato diffuso un video in cui canta
L'artista ha preso parte allo spettacolo trasmesso dall'emittente Russia 1 per l'ultimo dell'anno. Circola da ore un video in cui canta "Sarà perché ti amo con la conduttrice". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Leao racconta il rapporto con Allegri alla tv americana: “Mi ha detto soltanto: sii libero”
Leggi anche: La doppia vita di Charlie “champagne”, muratore e star delle freccette: “Se non lavoro, non mi pagano”
Capodanno in tv, da Mattarella alle dirette dalle piazze: la guida ai programmi per l’ultimo dell’anno - C’è chi la utilizza per sfruttare il countdown, chi la mette in sottofondo, per riuscire magari a distrarsi davanti all’ennesima domanda inopportuna del Cenone. msn.com
Capodanno in tv, Rai1 e Canale 5: gli show non piacciono al popolo social - La sfida degli ascolti della notte di San Silvestro ha portato al trionfo Rai1: «L’anno che verrà», condotto da Marco Liorni ... ilmattino.it
L'arte del Presepe Genovese protagonista al Museo. Siamo davvero felici di ospitare presso i nostri spazi un approfondimento dedicato a una delle eccellenze più preziose del nostro territorio: il presepe artistico genovese del XVIII e XIX secolo. Questa pr - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.