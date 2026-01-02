Puglia | due milioni di euro per la progettazione del primo Its Campus

In Puglia sono stati stanziati due milioni di euro per la progettazione del primo Its Campus, una struttura dedicata alla formazione superiore. Il progetto prevede laboratori tecnologici, aule attrezzate, spazi di coworking e residenze studentesche, creando un ambiente innovativo e collegato alle esigenze del territorio. L’obiettivo è favorire l’innovazione e lo sviluppo di competenze specializzate, contribuendo alla crescita del sistema formativo regionale.

L'Its Campus è una struttura formativa che ospita Istituti Tecnologici Superiori (Its Academy) e che prevede laboratori tecnologici all'avanguardia, aule attrezzate, spazi per il coworking, e anche residenze per studenti, pensata per offrire un ambiente moderno, specializzato e connesso al mondo.

