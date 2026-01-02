Pubblicato l’avviso pubblico per la ruota panoramica in Piazza Andrea Costa

Il Comune di Cesenatico ha aperto un avviso pubblico per la manifestazione di interesse riguardante l’installazione di una grande ruota panoramica in Piazza Andrea Costa. L'iniziativa mira a valorizzare lo spazio urbano e a offrire un'attrazione turistica di rilievo. Le procedure e i requisiti sono disponibili per le parti interessate, che possono presentare le proprie proposte secondo le modalità indicate nell’avviso.

Il Comune di Cesenatico ha pubblicato un avviso pubblico per la manifestazione di interesse a collocare in Piazza Andrea Costa una ruota panoramica di grandi dimensioni. La ruota panoramica dovrà avere un'altezza da terra non inferiore a 29 metri e non superiore a 31 metri, dotata di almeno 21.

