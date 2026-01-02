PS5 gli hacker hanno ottenuto le chiavi ROM della console | pirateria e jailbreak sono più vicini?

Recentemente si è diffusa la notizia che le chiavi ROM della PS5 siano state rese pubbliche online. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni per la sicurezza della console, favorendo pratiche di pirateria e jailbreak. È importante analizzare con attenzione le fonti e le conseguenze di questa informazione, per comprendere meglio i rischi e le possibilità future legate all’utilizzo e alla protezione della PlayStation 5.

Negli ultimi giorni si è diffusa online una notizia che ha attirato l'attenzione del mondo della sicurezza informatica: presunte chiavi ROM di PS5 sarebbero state pubblicate sul web. E si tratta di un evento potenzialmente rilevante, perché riguarda uno dei livelli di protezione più profondi della console Sony. La fuga di questi dati non implica conseguenze immediate, ma apre interrogativi importanti sul futuro della sicurezza di PlayStation 5, in particolar modo si parla di possibili jailbreak, firmware personalizzati e, in prospettiva, di pirateria. Precisiamo immediatamente che loe chiavi ROM sono codici crittografici integrati direttamente nell'hardware della console, in particolare nel chip principale (APU).

