Proteste in Iran il regime replica a Trump | Qualsiasi ingerenza avrà conseguenze
Le recenti proteste in Iran hanno attirato l’attenzione internazionale, con il regime di Teheran che ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, mettendo in guardia contro possibili conseguenze di un’eventuale ingerenza statunitense. Il dibattito si focalizza sulle implicazioni delle dichiarazioni di Trump e sulla posizione del governo iraniano, che sottolinea la volontà di preservare la propria sovranità di fronte a ogni forma di interferenza esterna.
Dopo le parole di Donald Trump sulla repressione delle proteste in Iran, esponenti di primo piano del regime di Teheran hanno avvertito che qualsiasi interferenza americana violerebbe una «linea rossa». In un messaggio pubblicato su Truth, Trump ha avvertito che «se l’Iran spara e uccide violentemente manifestanti pacifici, com’è sua abitudine, gli Stati Uniti d’America accorreranno in loro soccorso. Siamo carichi e pronti a partire». Il post di Trump è arrivato dopo che almeno sette persone sono state uccise durante le proteste, tra cui, secondo l’agenzia statale Irna, un volontario delle Basij, le forza civili inquadrate nei Guardiani della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it
