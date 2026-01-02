Le recenti proteste in Iran hanno attirato l’attenzione internazionale, con il regime di Teheran che ha risposto alle dichiarazioni di Donald Trump, mettendo in guardia contro possibili conseguenze di un’eventuale ingerenza statunitense. Il dibattito si focalizza sulle implicazioni delle dichiarazioni di Trump e sulla posizione del governo iraniano, che sottolinea la volontà di preservare la propria sovranità di fronte a ogni forma di interferenza esterna.

Dopo le parole di Donald Trump sulla repressione delle proteste in Iran, esponenti di primo piano del regime di Teheran hanno avvertito che qualsiasi interferenza americana violerebbe una «linea rossa». In un messaggio pubblicato su Truth, Trump ha avvertito che «se l’Iran spara e uccide violentemente manifestanti pacifici, com’è sua abitudine, gli Stati Uniti d’America accorreranno in loro soccorso. Siamo carichi e pronti a partire». Il post di Trump è arrivato dopo che almeno sette persone sono state uccise durante le proteste, tra cui, secondo l’agenzia statale Irna, un volontario delle Basij, le forza civili inquadrate nei Guardiani della Rivoluzione. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Proteste in Iran, il regime replica a Trump: «Qualsiasi ingerenza avrà conseguenze»

Leggi anche: Iran, sesto giorno di proteste: 7 vittime. Trump: “Interverremo se il regime spara sui manifestanti”

Leggi anche: Trump sfida gli ayatollah: pronti a intervenire se il regime spara sui manifestanti e uccide il popolo. L’Iran replica: stia attento

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Caos Iran, maxi rivolta contro regime degli Ayatollah/ Grande Bazar, carovita e studenti: cosa sta succedendo.

Proteste in Iran, il regime replica a Trump: «Qualsiasi ingerenza avrà conseguenze» - L'Iran ha avvertito Donald Trump che qualsiasi interferenza americana nelle proteste in corso violerebbe una «linea rossa». lettera43.it