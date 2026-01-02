Protesta di Confartigianato sugli aumenti autostradali | Il rincaro è certo mentre il rimborso per i lavori non arriva

Confartigianato denuncia gli aumenti autostradali certi, mentre il ristoro per i lavori di manutenzione non si concretizza. La situazione penalizza imprese e cittadini, già provati da lavori prolungati, aggiungendo ulteriori difficoltà economiche. È importante monitorare l’evoluzione di questa vicenda e promuovere interventi che tutelino gli interessi di chi utilizza e sostiene le infrastrutture autostradali.

"Dopo il danno provocato da lavori interminabili, adesso a imprese e cittadini tocca subire anche la beffa dei rincari". A tornare sul tema del rincaro dei pedaggi autostradali è stato il presidente regionale della Cna Abruzzo e vicepresidente nazionale, Bernardo Sofia. Il riferimento è all'aumento, scattato dal primo gennaio, dei pedaggi autostradali lungo gran parte delle autostrade italiane e che riguarda anche arterie, come la A14 Adriatica gestita dalla società Autostrade per l'Italia. Il ritocco verso l'alto delle attuali tariffe è dell' 1,5 per cento. "Il provvedimento deciso dall'Autorità di regolazione dei trasporti è stato applicato in modo burocratico, non tenendo in alcun conto l'impatto che ciò produce sugli utenti che utilizzano il sistema autostradale non occasionalmente, ma per svolgere la propria attività lavorativa.

Pedaggi autostradali in aumento dal 1° gennaio: la Cna Abruzzo protesta per l’A14 - La posizione della Cna Abruzzo sulla situazione dopo l’aggiornamento delle tariffe autostradali scattato dal 1° gennaio ... laquilablog.it

Il Codacons protesta per i rincari in autostrada - Dopo la lunga sequenza di spese legate a Natale, Santo Stefano e Capodanno, il nuovo anno è iniziato ... msn.com

