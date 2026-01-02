Proseguono le proteste contro il carovita nella repubblica islamica

In diverse città della Repubblica Islamica continuano le proteste contro il caro vita, l’iperinflazione e la svalutazione del rial. Le manifestazioni, nate come espressione di discontento, si sono intensificate negli ultimi giorni, portando a scontri con le forze dell’ordine e a prime vittime. La situazione evidenzia le difficoltà economiche e sociali che attraversa il paese, alimentando tensioni sempre più diffuse.

Da giorni in varie città ci sono manifestazioni conro l'iperinflazione e la svalutazione del rial. Dopo gli scontri con le forze dell'ordine si contano le prime vittime.

Iran, manifestazioni contro il caro-vita: sei morti negli scontri - Si tratta delle prime vittime dall'inizio delle manifestazioni esplose domenica scorsa a Teheran contro la crisi economica e l'inflazione in crescita. tg24.sky.it

Iran, proteste contro il carovita - Il presidente iraniano Pezeshkian ha invitato il governo ad ascoltare le "legittime richieste" dei manifestanti. rainews.it

Le proteste contro Beatrice Venezi proseguono con delle spillette x.com

Proseguono le proteste in Iran per la situazione economica nel Paese. Diverse persone hanno attaccato e danneggiato l'ufficio del governatore provinciale a Fasa, nel Sud. Il Mossad agli iraniani: 'Scendete in piazza, siamo con voi'. #ANSA - facebook.com facebook

