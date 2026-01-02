Proseguono le proteste contro il carovita nella repubblica islamica

Da internazionale.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse città della Repubblica Islamica continuano le proteste contro il caro vita, l’iperinflazione e la svalutazione del rial. Le manifestazioni, nate come espressione di discontento, si sono intensificate negli ultimi giorni, portando a scontri con le forze dell’ordine e a prime vittime. La situazione evidenzia le difficoltà economiche e sociali che attraversa il paese, alimentando tensioni sempre più diffuse.

proseguono le proteste contro il carovita nella repubblica islamica

